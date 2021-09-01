Пограничники поймали десятиклассницу Ефросинью и Настю, которые хотели скрыться в Финляндии от начала учебного года

Как стало известно «Фонтанке» 1 сентября, накануне ночью в полицию обратилась женщина, которая попросила найти её дочку Ефросинью. Десятиклассница ушла из дома вечером 30 августа, чтобы погулять с интернет-подружкой Алисой. С тех пор не возвращалась. Примечательно, что изначально школьница просилась на ночевку к Алисе, но родители её не отпустили. Дочь восприняла всё без истерик, вероятно вынашивая иной план.
Как выяснилось, девочки отправились в Финляндию на такси. На границе их остановили пограничники, проверили документы и позвонили родителям. Позже Ефросинья объяснила полиции, что её подружка на самом деле никакая не Алиса, а Настя. Познакомились они полгода назад в социальных сетях, но встретиться решили только 30 августа.