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Пограничники поймали десятиклассницу Ефросинью и Настю, которые хотели скрыться в Финляндии от начала учебного года

На финской границе задержали двух девочек-подростков из Петербурга

48-летней жительнице Невского района пришлось ехать за своей блудной 16-летней дочерью на российско-финляндскую границу. Девочка ушла из дома гулять с подружкой из Интернета, а та, по всей видимости, подбила её посетить Суоми.

Как стало известно «Фонтанке» 1 сентября, накануне ночью в полицию обратилась женщина, которая попросила найти её дочку Ефросинью. Десятиклассница ушла из дома вечером 30 августа, чтобы погулять с интернет-подружкой Алисой. С тех пор не возвращалась. Примечательно, что изначально школьница просилась на ночевку к Алисе, но родители её не отпустили. Дочь восприняла всё без истерик, вероятно вынашивая иной план.

Как выяснилось, девочки отправились в Финляндию на такси. На границе их остановили пограничники, проверили документы и позвонили родителям. Позже Ефросинья объяснила полиции, что её подружка на самом деле никакая не Алиса, а Настя. Познакомились они полгода назад в социальных сетях, но встретиться решили только 30 августа.

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Комментарии (9)

daisychain
Если бы меня звали Ефросинья, я бы тоже панически боялся не только школы, а вообще человеческого общества!
nalchik11
Десятиклассница Ефросинья и загадочная Настя. Особа без возраста, зато из интернета. Возможно, киборг.
NAFTALIN 2000-2036
чо не матрена? с таким именем только в скиту жить. глафира... Забава Путятишна - актуальна
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