Девятиклассник из Петербурга заигрался с 6-летней на детской площадке. Теперь он фигурант уголовного дела

Следственный комитет Ленобласти возбудил дело о сексуальном насилии после заявления матери шестилетней девочки. Подростку, который подходил к ребёнку, дали собрать вещи и закрыли на двое суток.



Как стало известно «Фонтанке» 1 сентября, следствие Тосно вменило 15-летнему петербуржцу статью о насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетней. Мать девочки обратилась к правоохранителям в предпоследний день августа, заявив, что к дочке приставал незнакомый подросток, когда та около трёх часов дня играла на детской площадке на Комсомольской улице в Красном Бору. Интерес к ребёнку, по словам женщины, был явно нездоровым.