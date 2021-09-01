Девятиклассник из Петербурга заигрался с 6-летней на детской площадке. Теперь он фигурант уголовного дела

Следственный комитет Ленобласти возбудил дело о сексуальном насилии после заявления матери шестилетней девочки. Подростку, который подходил к ребёнку, дали собрать вещи и закрыли на двое суток.
Как стало известно «Фонтанке» 1 сентября, следствие Тосно вменило 15-летнему петербуржцу статью о насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетней. Мать девочки обратилась к правоохранителям в предпоследний день августа, заявив, что к дочке приставал незнакомый подросток, когда та около трёх часов дня играла на детской площадке на Комсомольской улице в Красном Бору. Интерес к ребёнку, по словам женщины, был явно нездоровым.
С предполагаемым обидчиком девочки полицейские познакомились тем же вечером. Ему 15 лет, учится в девятом классе местной школы, но первый день занятий пройдёт без него. После беседы школьника отпустили, обязав явиться к следователю. В последний день каникул его задержали на двое суток и отправили в изолятор временного содержания.