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Девятиклассник из Петербурга заигрался с 6-летней на детской площадке. Теперь он фигурант уголовного дела

Школьника заподозрили в насилии над шестилетней девочкой в Красном Бору

Следственный комитет Ленобласти возбудил дело о сексуальном насилии после заявления матери шестилетней девочки. Подростку, который подходил к ребёнку, дали собрать вещи и закрыли на двое суток.

Как стало известно «Фонтанке» 1 сентября, следствие Тосно вменило 15-летнему петербуржцу статью о насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетней. Мать девочки обратилась к правоохранителям в предпоследний день августа, заявив, что к дочке приставал незнакомый подросток, когда та около трёх часов дня играла на детской площадке на Комсомольской улице в Красном Бору. Интерес к ребёнку, по словам женщины, был явно нездоровым.

С предполагаемым обидчиком девочки полицейские познакомились тем же вечером. Ему 15 лет, учится в девятом классе местной школы, но первый день занятий пройдёт без него. После беседы школьника отпустили, обязав явиться к следователю. В последний день каникул его задержали на двое суток и отправили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (8)

Ruticon
в этой стране заводить детей нельзя, это просто опасно.
daisychain
Всё как обычно со слов мамочки и деточки?
Хоть одну бы такую посадили за заведомо ложный донос. Да не на условку и без любимой бабоньками "отсрочки до достижения деточкой 14-летнего возраста".
hal9000
Ниче удивительного ..очень много приезжих с республик которые рано созревают в половом плане...так же так наываемая блатная романтика крутится в детских коллективах..поэтому беспокойство мамаши вполне оправдано..
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