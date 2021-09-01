В школе Краснодара для обозначения первых классов едва хватило алфавита

Почти все буквы алфавита пришлось использовать в краснодарской школе № 94, где в первый класс пойдут 840 детей. Там сформировано 29 первых классов — от «а» до «я», пишут 1 сентября «Кубанские новости».



В запасе остались буквы Ь, Ъ, Й, Ё, Щ. Торжественная линейка также проходит в два этапа, а учиться школьники будут в трех корпусах.



В этом году 1 сентября на Кубани за парты сядет более 725 тысяч школьников. Из них 79 тысяч — первоклассники. В школах краевой столицы начнут учиться 21 тысяча 262 первоклассника, что на 1 тысячу больше, чем в 2020 году.

