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В школе Краснодара для обозначения первых классов едва хватило алфавита

Почти все буквы алфавита пришлось использовать в краснодарской школе № 94, где в первый класс пойдут 840 детей. Там сформировано 29 первых классов — от «а» до «я», пишут 1 сентября «Кубанские новости».

В запасе остались буквы Ь, Ъ, Й, Ё, Щ. Торжественная линейка также проходит в два этапа, а учиться школьники будут в трех корпусах.

В этом году 1 сентября на Кубани за парты сядет более 725 тысяч школьников. Из них 79 тысяч — первоклассники. В школах краевой столицы начнут учиться 21 тысяча 262 первоклассника, что на 1 тысячу больше, чем в 2020 году.

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Комментарии (10)

262370901
Дети материнского капитала...
SSGHQ
Укрупняют - оптимизируют. Для обучения укрупнение вредно.
Киргуду
Это та, которая состоит из 2 зданий, вроде в 1,5 километрах друг от друга?
Так давайте объединим все школы района под одним номером. Это же какая экономия будет - один директор, одна бухгалтерия, один секретарь, нормировщик (или как он там, который расписание составляет) и т.д.
Но букв точно не хватит. Во всех алфавитах вместе взятых.
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