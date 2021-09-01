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Директор автосервиса в Парголово поругался с механиком и воткнул в него ножницы

Полиция и медики разбираются с последствиями токсичной рабочей атмосферы в автомобильной мастерской Выборгского района Петербурга. Там диалог начальника с подчинённым закончился ударом ножницами.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 сентября, накануне в начале пятого часа дня в экстренную службу обратился горожанин, заметивший рядом с офисом на Выборгском шоссе, 212, мужчину, который нуждался в помощи. Тот стоял, схватившись за грудь в районе сердца, очевидец предположил, что его ранили ножом.

Раненый дождался полицейских на месте. Он оказался 42-летним механиком автосервиса, пострадавшим на рабочем месте. Сотрудникам он рассказал о споре с темпераментным начальником и ножницах, которые тот схватил со стола.

Механика с непроникающей колото-резаной раной груди забрала бригада скорой, 47-летнего директора автомастерской увезли разбираться в отдел полиции.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Ножницы нужно продавать с 21 года!!!11
Antuan Rokanten
Страшно. Агрессия некоторых существ просто зашкаливает. Лишний раз не хочешь на улицу выходить. В любой момент на тебя могут напасть.
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