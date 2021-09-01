Сбербанк начал выдавать ипотеку с 18 лет

Крупнейший российский банк объявил о начале выдачи кредитов на покупку жилья заемщикам с 18 лет. Сбербанк обставляет это рядом условий, но теоретически они выполнимы, и едва достигшие совершеннолетия россияне реально могут брать ипотеку.



Как сообщает РБК 1 сентября, Сбербанк принял решение о снижении минимального возраста выдачи кредита с 21 года до 18.

Выдача кредитов заемщикам от 18 лет — не уникальное предложение на рынке, выдавать им ипотеку готовы многие другие банки, однако лидер российского финансового сектора до сих пор не шел на такие риски.