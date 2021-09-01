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Сбербанк начал выдавать ипотеку с 18 лет

Крупнейший российский банк объявил о начале выдачи кредитов на покупку жилья заемщикам с 18 лет. Сбербанк обставляет это рядом условий, но теоретически они выполнимы, и едва достигшие совершеннолетия россияне реально могут брать ипотеку.

Как сообщает РБК 1 сентября, Сбербанк принял решение о снижении минимального возраста выдачи кредита с 21 года до 18.

Выдача кредитов заемщикам от 18 лет — не уникальное предложение на рынке, выдавать им ипотеку готовы многие другие банки, однако лидер российского финансового сектора до сих пор не шел на такие риски.

Теперь на кредит на покупку новостройки и готового жилья смогут претендовать 18-летние граждане, правда, им необходимо будет подтвердить стаж работы не менее 3 месяцев и внести первоначальный платеж не менее 10% от цены квартиры. Максимальный срок ипотеки — 30 лет.

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Комментарии (15)

263824501
И через год - полтора коллекторы начнут с родителей долг трясти.
Neva
Все делается для жуликов строителей человеческих конур . Кто осилит однушку 20-30 м2 за 6-8 лямов и это я так понимаю не предел .
266222328
И так уже закредитованность населения зашкаливает. А тут еще и этот очередной российский жулик-недобанк...
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