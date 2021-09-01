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Обнаженный мужчина пришел в косметический магазин в Рыбацком за дезодорантом. Вместо денег он принес зажигалку

Голого мужчину увезли в больницу из косметического магазина на Тепловозной улице

Надолго запомнят сотрудники косметического магазина в Невском районе последний день лета.

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Фонтанка.ру

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 сентября, тревожная кнопка сработала накануне около девяти часов вечера в сетевом магазине по продаже косметики на Тепловозной улице, 31. К ним пришел необычный клиент. По предварительной информации, он пытался найти в заведении дезодорант, а когда нашел, то стал щелкать перед ним зажигалкой. Когда ему это не удалось, то он снял одежду и попытался её сжечь.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

В этот момент в магазин приехал наряд полиции, который предотвратил ЧП, а для 25-летнего мужчины вызвал скорую. Медики предположили, что клиент находится в наркотическом опьянении, и увезли его в стационар в удовлетворительном состоянии.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

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Комментарии (9)

265056402
как какой-то комп игре. Фанатики, соль для маны, магия огня.
DimDimych
Сейчас нариков стало больше чем пьяных, причем реально больше. И не героиновых, а синтетических, у которых вообще непонятно что в голове. Уже каждый день по несколько человек встречается, явно под солями.
Игорь Полетаев
Пересолил немного. Бывает.
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