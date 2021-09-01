Фонтанка.ру
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 сентября, тревожная кнопка сработала накануне около девяти часов вечера в сетевом магазине по продаже косметики на Тепловозной улице, 31. К ним пришел необычный клиент. По предварительной информации, он пытался найти в заведении дезодорант, а когда нашел, то стал щелкать перед ним зажигалкой. Когда ему это не удалось, то он снял одежду и попытался её сжечь.
В этот момент в магазин приехал наряд полиции, который предотвратил ЧП, а для 25-летнего мужчины вызвал скорую. Медики предположили, что клиент находится в наркотическом опьянении, и увезли его в стационар в удовлетворительном состоянии.