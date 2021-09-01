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Пересадки на наземном общественном транспорте Москвы стали бесплатными

Пересадки на наземном общественном транспорте Москвы стали бесплатными в течение 90 минут с начала поездки. Об этом 1 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей», — написал градоначальник.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

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Комментарии (5)

James Cook
С таким бюджетом Москва могла бы весь ОТ сделать бесплатным.
***_555
Это другая страна.
hedgehog_
так по билету 90 минут всегда так было. одна пересадка на рельсы и сколько угодно наземного. о чем новость то?
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