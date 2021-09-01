Южная Корея первой в мире обязала Apple и Google разрешить использование сторонних платежных систем

Южная Корея стала первой страной в мире, которая законодательно обязала компании Google и Apple открыть свои магазины приложений для альтернативных платежных систем. Об этом 1 сентября пишет The Wall Street Journal.



Поправки вносятся в закон о телекоммуникационном бизнесе Южной Кореи, которые запрещают крупным операторам рынка приложений требовать использования своих же платежных систем для покупки приложений. Закон также запрещает операторам необоснованно задерживать модерацию приложений или необоснованно удалять их из магазинов.

