Восемь человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом под Тамбовом

Пассажирский автобус из Москвы в Астрахань попал в аварию с тремя автомобилями в Тамбовской области 1 сентября. Пострадали 8 человек.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тамбовской области, ДТП произошло в 05:30 мск в Мичуринском районе на дороге Р-22. По предварительной информации, там произошло столкновение четырех автомобилей: автобуса «Темта Опалин» и легковых автомобилей «Ауди Q7», «Тойота Камри» и «ВАЗ 2114».



«Установлено, что водитель автомобиля «Ауди Q7» допустил столкновение с автобусом «Темта Опалин», следовавшим в попутном направлении, далее автобус догнал «ВАЗ 2114», который после удара отскочил в автомобиль «Тойота Камри», следующий в попутном направлении», — говорится в сообщении.

