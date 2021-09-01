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Восемь человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом под Тамбовом

Пассажирский автобус из Москвы в Астрахань попал в аварию с тремя автомобилями в Тамбовской области 1 сентября. Пострадали 8 человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тамбовской области, ДТП произошло в 05:30 мск в Мичуринском районе на дороге Р-22. По предварительной информации, там произошло столкновение четырех автомобилей: автобуса «Темта Опалин» и легковых автомобилей «Ауди Q7», «Тойота Камри» и «ВАЗ 2114».

«Установлено, что водитель автомобиля «Ауди Q7» допустил столкновение с автобусом «Темта Опалин», следовавшим в попутном направлении, далее автобус догнал «ВАЗ 2114», который после удара отскочил в автомобиль «Тойота Камри», следующий в попутном направлении», — говорится в сообщении.

Пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Одна женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы, остальным помощь оказана на месте. Пассажиров отправили к месту назначения другим автобусом.

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Комментарии (2)

266221014
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт приходится экономить на еде и лекарствах.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340..
266221014
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт приходится экономить на еде и лекарствах.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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