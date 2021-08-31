Собака метеоролога Энтони Фарнелла привела в восторг зрителей телеканала Global News Toronto. Во время прогноза погоды пёс по кличке Шторм явился в студию и начал бродить на фоне хромакея. Видео эфира 31 августа стало хитом канадских соцсетей.



На кадрах собака гуляет на фоне графиков и карт, радостно виляя хвостом и нюхая пол.