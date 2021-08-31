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Голодный Шторм обрушился на канадцев в прямом эфире. Он всего лишь искал еду

Голодная собака вмешалась в эфир прогноза погоды в Канаде

Собака метеоролога Энтони Фарнелла привела в восторг зрителей телеканала Global News Toronto. Во время прогноза погоды пёс по кличке Шторм явился в студию и начал бродить на фоне хромакея. Видео эфира 31 августа стало хитом канадских соцсетей.

На кадрах собака гуляет на фоне графиков и карт, радостно виляя хвостом и нюхая пол.

«Да, Шторм находится в студии, получает угощения, ходит по воздуху», — пошутил Фарнелл, продолжив озвучивать метеосводку, ни разу не споткнувшись.

Метеоролог завершил прогноз погоды, передав привет другой собаке по кличке Чарли, которая наблюдала за этой картиной, судя по всему, по телевизору.

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