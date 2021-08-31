Отказ кричать «кукареку» после игры в шашки стоил жителю Ижевска жизни

Невыполнение условий игры в шашки привело в Ижевске к убийству. Об этом 31 августа сообщает областная прокуратура.
Надзорное ведомство утвердило обвинение в адрес местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в июле 2021 года мужчина вместе со своим знакомым выпивали и играли в шашки. Согласно условиям игры, проигравший должен был выйти на балкон и прокричать «кукареку». Однако знакомый отказался выполнить это условие, после чего получил удар ножом в сердце. От полученного ранения он скончался. Любителю строгих правил в играх грозит до 15 лет лишения свободы.