Древнейшее в мире доказательство употребления пива достали из могилы

Керамические сосуды со следами пивного напитка обнаружены в погребениях возрастом девять тысяч лет во время археологических раскопок в Южном Китае. Это одно из старейших в мире свидетельств производства пива.



Как сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на журнал PLOS ONE, в кургане с двумя человеческими скелетами оказались керамические сосуды с абстрактными узорами. Расписная керамика такого возраста — сама по себе сенсация, раньше подобных находок не было. Ещё интереснее содержимое.



Учёные собрали остатки вещества со стенок чаш (крахмал и фитолиты) — это оказались окаменелые растения и грибы. Анализ показал, что в них есть микробные плесень и дрожжи, характерные для брожения пива. В естественных условиях в почве или в других органических продуктах они не встречаются. Более того, выявлены фитолиты рисовой шелухи и других растений, которые, по мнению археологов, древние пивовары добавляли в качестве агента брожения.

