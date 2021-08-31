Древнейшее в мире доказательство употребления пива достали из могилы

Керамические сосуды со следами пивного напитка обнаружены в погребениях возрастом девять тысяч лет во время археологических раскопок в Южном Китае. Это одно из старейших в мире свидетельств производства пива.
Как сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на журнал PLOS ONE, в кургане с двумя человеческими скелетами оказались керамические сосуды с абстрактными узорами. Расписная керамика такого возраста — сама по себе сенсация, раньше подобных находок не было. Ещё интереснее содержимое.
Учёные собрали остатки вещества со стенок чаш (крахмал и фитолиты) — это оказались окаменелые растения и грибы. Анализ показал, что в них есть микробные плесень и дрожжи, характерные для брожения пива. В естественных условиях в почве или в других органических продуктах они не встречаются. Более того, выявлены фитолиты рисовой шелухи и других растений, которые, по мнению археологов, древние пивовары добавляли в качестве агента брожения.
Поскольку горшки со следами пива были закопаны рядом с умершими, можно предположить, что употребление пива было частью погребальной церемонии или ритуала почитания мёртвых.
Древнее пиво вряд ли было похоже на современное по вкусу. Исследователи считают, что напиток был слегка сброженный, мутный и сладковатый. Выращивать окультуренный рис в долине реки Янцзы на юге Китая начали только 8000–6000 лет назад, до этого, по мнению археологов, люди собирали и обрабатывали дикий рис для производства ритуального напитка.
«Мы не знаем, как люди дошли до этого девять тысяч лет назад, — приводятся в пресс-релизе Дармутского колледжа слова руководителя исследования Ван Дзядзина (Jiajing Wang), доцента кафедры антропологии. — Брожение может происходить естественным путем. Если у людей были остатки риса и зерна, которые покрылись плесенью, они могли заметить, что со временем зерна становятся слаще и крепче. Хотя древние люди не знали биохимии процесса ферментации, они пришли к нему методом проб и ошибок».