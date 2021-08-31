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На деньги Facebook. Петербургские учёные первыми в России получили грант Цукерберга

Фонд Цукерберга выделил средства биоинформатикам СПбГУ

Биоинформатики Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ стали первыми российскими учеными, получившими грант Фонда Цукерберга. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба университета.

Петербуржцы развивают проекты SPAdes и QUAST в области геномики. Первый (Saint Petersburg Assembler) восстанавливает полную первичную структуру геномной ДНК, то есть фактически расшифровывает генетический код. QUAST (Quality Assessment Tool) определяет качество геномных сборок и подходит для их сравнения. Благодаря открытому коду программы используют тысячи генетиков по всему миру.

Полученный учёными грант нацелен именно на поддержку программ с открытым исходным кодом, необходимых для биомедицинских исследований.

Лаборатория «Центр алгоритмической биотехнологии» была создана в СПбГУ в конце 2014 года в рамках проекта мегагрантов СПбГУ для решения важнейших вычислительных задач современной биомедицины.

«Инициатива Чан — Цукерберга» (Chan Zuckerberg Initiative) — благотворительный фонд создателя Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, основанный в 2015 году. Его целью является помощь в решении сложных социальных проблем, среди которых искоренение болезней и повышение качества образования.

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Комментарии (4)

266081655
От главного врага получили грант? Надо сообщить куда следует....
261847251
В иноагенты не забыли записаться?
Журнал - на подоконнике!
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