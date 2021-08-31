На деньги Facebook. Петербургские учёные первыми в России получили грант Цукерберга

Биоинформатики Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ стали первыми российскими учеными, получившими грант Фонда Цукерберга. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба университета.
Петербуржцы развивают проекты SPAdes и QUAST в области геномики. Первый (Saint Petersburg Assembler) восстанавливает полную первичную структуру геномной ДНК, то есть фактически расшифровывает генетический код. QUAST (Quality Assessment Tool) определяет качество геномных сборок и подходит для их сравнения. Благодаря открытому коду программы используют тысячи генетиков по всему миру.
Полученный учёными грант нацелен именно на поддержку программ с открытым исходным кодом, необходимых для биомедицинских исследований.