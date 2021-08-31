Афганец, когда-то высланный из США за изнасилование, снова вернулся туда — на эвакуационном рейсе

Американские власти в аэропорту Вашингтона арестовали афганца, который в 2017 году был депортирован из США после обвинения в изнасиловании, а сейчас снова прилетел в Штаты из Кабула — на одном из эвакуационных рейсов. Об этом 31 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Times.
Афганца зовут Гадер Хейдари. Пока непонятно, как он попал на эвакуационный рейс. Вряд ли он мог получить статус беженца, учитывая его прошлое в США. Жителям Афганистана, оказавшим значительные услуги США, могут дать специальную миграционную визу, но это тоже, скорее всего, не случай Хейдари. Возможно, он получил разрешение на въезд в США в связи с чрезвычайной ситуацией в Афганистане, и проверяющие в Кабуле попросту не заметили в его документах записи об обвинениях. Или просто посчитали это недостаточным основанием для отказа в эвакуации.
Власти США в стране рассудили по-другому. После прибытия на самолете компании Ethiopian Airlines в аэропорт имени Даллеса афганца задержали пограничники. В настоящее время он содержится в тюрьме.
Боевики движения «Талибан» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуировали через единственный в Кабуле аэропорт. В ночь на 31 августа американские военные окончательно покинули аэропорт Кабула и всю страну. Таким образом был положен конец американскому военному присутствию в Афганистане.