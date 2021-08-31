Афганец, когда-то высланный из США за изнасилование, снова вернулся туда — на эвакуационном рейсе

Американские власти в аэропорту Вашингтона арестовали афганца, который в 2017 году был депортирован из США после обвинения в изнасиловании, а сейчас снова прилетел в Штаты из Кабула — на одном из эвакуационных рейсов. Об этом 31 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Times.



Афганца зовут Гадер Хейдари. Пока непонятно, как он попал на эвакуационный рейс. Вряд ли он мог получить статус беженца, учитывая его прошлое в США. Жителям Афганистана, оказавшим значительные услуги США, могут дать специальную миграционную визу, но это тоже, скорее всего, не случай Хейдари. Возможно, он получил разрешение на въезд в США в связи с чрезвычайной ситуацией в Афганистане, и проверяющие в Кабуле попросту не заметили в его документах записи об обвинениях. Или просто посчитали это недостаточным основанием для отказа в эвакуации.

