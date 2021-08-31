В «Роскосмосе» рассказали, что заставило «Науку» вертеть МКС

«Но такую команду не выдали — и модуль, продолжая самостоятельно анализировать ситуацию, включил один из двигателей ориентации «на отвод», что привело к развороту всей станции. Срочно были приняты необходимые меры. Программу отключили. Затем с помощью двигателей модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17» МКС вернули к прежней ориентации», — пояснил Рогозин.

По его словам, группа управления расслабилась и забыла «усыпить» модуль, отключив систему сближения и стыковки.

Ошибка группы управления на фоне эйфории от удачной стыковки стала причиной самопроизвольного вращения модуля «Наука». Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал корпоративному журналу «Русский космос».

В интервью глава «Роскосмоса» также признался, что корпорация была готова к неожиданностям.

«Далеко не все шло гладко, но ведь это космическая техника, — сказал Рогозин. — Да, мы рисковали. Но мы не боялись. Мы понимали, что столкнемся с многочисленными проблемами».

Из-за внештатного включения двигателей «Науки» 29 июля Международную космическую станцию развернуло на 45 градусов. В «Роскосмосе» допустили, что виной всему мог стать человеческий фактор.