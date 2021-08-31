В «Роскосмосе» рассказали, что заставило «Науку» вертеть МКС

Ошибка группы управления на фоне эйфории от удачной стыковки стала причиной самопроизвольного вращения модуля «Наука». Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал корпоративному журналу «Русский космос».
По его словам, группа управления расслабилась и забыла «усыпить» модуль, отключив систему сближения и стыковки.
«Но такую команду не выдали — и модуль, продолжая самостоятельно анализировать ситуацию, включил один из двигателей ориентации «на отвод», что привело к развороту всей станции. Срочно были приняты необходимые меры. Программу отключили. Затем с помощью двигателей модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17» МКС вернули к прежней ориентации», — пояснил Рогозин.
В интервью глава «Роскосмоса» также признался, что корпорация была готова к неожиданностям.
«Далеко не все шло гладко, но ведь это космическая техника, — сказал Рогозин. — Да, мы рисковали. Но мы не боялись. Мы понимали, что столкнемся с многочисленными проблемами».
Из-за внештатного включения двигателей «Науки» 29 июля Международную космическую станцию развернуло на 45 градусов. В «Роскосмосе» допустили, что виной всему мог стать человеческий фактор.