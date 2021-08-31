Российские фигуристки Анастасия Губанова и Мария Талалайкина решили сменить спортивное гражданство. Губанова будет намерена выступать за Грузию, а Талалайкина — за Италию, но оказалось, что всё не так просто.

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Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган в комментарии Telesport подчеркнул, что федерация не выдавала им такого разрешения.

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Позже он вспомнил, что Губанова такое разрешение все-таки получила — в отличие от Талалайкиной.



Отметим, что обеих спортсменок тренирует петербургский специалист Евгений Рукавицын. Просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию он оставил без ответа.

