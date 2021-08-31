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Две фигуристки из Петербурга решили выступать за Грузию и Италию, их тренер пока молчит

Российские фигуристки Губанова и Талалайкина решили сменить спортивное гражданство

Российские фигуристки Анастасия Губанова и Мария Талалайкина решили сменить спортивное гражданство. Губанова будет намерена выступать за Грузию, а Талалайкина — за Италию, но оказалось, что всё не так просто.

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган в комментарии Telesport подчеркнул, что федерация не выдавала им такого разрешения.

Позже он вспомнил, что Губанова такое разрешение все-таки получила — в отличие от Талалайкиной.

Отметим, что обеих спортсменок тренирует петербургский специалист Евгений Рукавицын. Просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию он оставил без ответа.

18-летняя Губанова — серебряная медалистка финала Гран-при среди юниоров сезона-2016/17, многократный призер этапов Кубка России, стала десятой на последнем чемпионате России — 2020/21.

19-летняя Талалайкина — мастер спорта России по фигурному катанию на коньках. Бронзовый призёр Кубка России —2020, стала девятой на последнем чемпионате России — 2020/21.

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Комментарии (2)

264940801
Избрали бы Депутатами и они бы остались дома.
sakorol
лишить гражданства их и их семьи и выгнать из страны
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