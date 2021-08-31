В Великобритании усыпили альпака по имени Джеронимо, больного туберкулезом. Обращение к премьер-министру не помогло

В Великобритании усыпили черного альпака по имени Джеронимо. На такую меру пошли для того, чтобы не допустить распространения туберкулеза среди крупного рогатого скота.
Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства 31 августа, эвтаназию осуществило Агентство по охране здоровья животных и растений.
«Никто не хочет уничтожать инфицированных животных, если этого можно избежать, но мы должны делать это, руководствуясь научными данными. Нам приходится усыплять тех особей, чей тест на туберкулез показал положительный результат, чтобы свести к минимуму распространение этой коварной болезни и в конечном итоге искоренить самую большую угрозу для здоровья животных в стране», — сказала главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмис.
Ранее два теста Джеронимо на туберкулез дали положительный результат. Первый был проведен еще в 2017-м, когда животное привезли из Новой Зеландии. С того момента владелица альпака Хелен Макдональд вела судебную тяжбу, пытаясь доказать, что результаты анализов никогда не были достаточно достоверными. Кроме того, женщина утверждала, что четыре теста, сделанные в Новой Зеландии до отправки пушистого в Великобританию, были отрицательными.
Макдональд дошла до Высокого суда Лондона, который поддержал ранее вынесенный вердикт об усыплении альпака.
Позже почти 150 тысяч британцев подписали онлайн-петицию к премьер-министру Борису Джонсону, в котором попросили спасти животное, но это не помогло.
После смерти альпака ветеринары проведут патологоанатомическое исследование, чтобы выяснить, действительно ли у него был туберкулез. На получение результатов может потребоваться три месяца.