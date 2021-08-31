В Великобритании усыпили альпака по имени Джеронимо, больного туберкулезом. Обращение к премьер-министру не помогло

В Великобритании усыпили черного альпака по имени Джеронимо. На такую меру пошли для того, чтобы не допустить распространения туберкулеза среди крупного рогатого скота.



Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства 31 августа, эвтаназию осуществило Агентство по охране здоровья животных и растений.



«Никто не хочет уничтожать инфицированных животных, если этого можно избежать, но мы должны делать это, руководствуясь научными данными. Нам приходится усыплять тех особей, чей тест на туберкулез показал положительный результат, чтобы свести к минимуму распространение этой коварной болезни и в конечном итоге искоренить самую большую угрозу для здоровья животных в стране», — сказала главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмис.

