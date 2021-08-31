Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта 1 сентября на два часа потеснят в Василеостровском районе Петербурга ради торжественного мероприятия, посвященного «Дню знаний».



Как сообщает 31 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 10:00 до 12:00 в связи с проведением мероприятия будет закрыто движение транспорта по набережной Лейтенанта Шмидта от 20–21 линии В.О. до 22–23 линии В.О.

На это же время меняется трасса автобусного маршрута № 1. Автобусы от конечной остановки «Новосибирская улица» будут следовать по действующей трассе до набережной Лейтенанта Шмидта, затем по ней, 18–19-й линиям В.О., Большому проспекту В.О. и далее до конечной остановки «Наличная улица». В обратном направлении действующая трасса сохраняется.