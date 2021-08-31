В Москве 41-летнюю женщину будут судить за то, что она выбросила в мусорный бак новорожденную дочь. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
14 августа жительница города родила ребенка в кустах на улице Усачева и решила избавиться от новорожденного. Она завернула дочку в штаны, положила в пакет и поместила в контейнер. Малышку нашли в тот же день и отправили в больницу. Ее мать задержали и поместили в СИЗО.
Прокуратура Москвы
Экспертиза установила, что женщина вменяема, характер и последствия своих действий она осознавала. Ее обвиняют в покушении на убийство новорождённого ребенка. Прокуратура направила уголовное дело в суд.