FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.57р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

В Москве женщина родила ребенка в кустах и выбросила в мусорный бак. Теперь она пойдет под суд

Жительница Москвы предстанет перед судом за то, что выбросила новорожденную в мусорный бак

В Москве 41-летнюю женщину будут судить за то, что она выбросила в мусорный бак новорожденную дочь. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

14 августа жительница города родила ребенка в кустах на улице Усачева и решила избавиться от новорожденного. Она завернула дочку в штаны, положила в пакет и поместила в контейнер. Малышку нашли в тот же день и отправили в больницу. Ее мать задержали и поместили в СИЗО.

Фото: Прокуратура Москвы
ПоделитьсяПоделиться

Прокуратура Москвы

Экспертиза установила, что женщина вменяема, характер и последствия своих действий она осознавала. Ее обвиняют в покушении на убийство новорождённого ребенка. Прокуратура направила уголовное дело в суд.

Фото: Прокуратура Москвы

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Otkating
Хотелось бы узнать нацыональность суда.
Дмитрий_1111
хотелось бы узнать ее национальность?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний