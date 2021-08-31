Ты не пройдёшь! Прокуратура Петербургского метрополитена взялась за диггеров

Прокуратура Петербургского метрополитена нашла в Интернете сайты, на которых разобраны способы несанкционированного проникновения в зону транспортной безопасности — на территорию метро.
«Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность. Прокурор Петербургского метрополитена в целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан направил в суд административные исковые заявления с требованием о блокировке информационных ресурсов», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.
Ленинский районный суд исковые требования удовлетворил. После вступления решений в законную силу они будут направлены в Роскомнадзор для исполнения.