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Ты не пройдёшь! Прокуратура Петербургского метрополитена взялась за диггеров

Суд в Петербурге заблокировал сайты, на которых рассказывается, как проникнуть в тоннели метро

Прокуратура Петербургского метрополитена нашла в Интернете сайты, на которых разобраны способы несанкционированного проникновения в зону транспортной безопасности — на территорию метро.

«Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность. Прокурор Петербургского метрополитена в целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан направил в суд административные исковые заявления с требованием о блокировке информационных ресурсов», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Ленинский районный суд исковые требования удовлетворил. После вступления решений в законную силу они будут направлены в Роскомнадзор для исполнения.

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Комментарии (4)

Игoрь
У прокурора Семиглазовой диггеры без глаза.
Станислав Станиславский
«Ты не пройдешь» это из Властелина колец команда Балрогу от Гендальфа.У Гоблина звучало как «команда была стоять».
serglaz
"Прокуратура метрополитена" - это мощно!
Скажите, аффтор, а есть прокуратура трамвайно- троллейбусного управления?
Слышал, что есть транспортная прокуратура, но, чтобы такое..
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