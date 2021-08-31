Источник: Черчесов может возглавить «Спартак», Федун опровергать не стал

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может вернуться в «Спартак». Как сообщает 31 августа Sport24, с экс-наставником национальной команды уже провели переговоры.
Черчесов потребовал 2 млн евро в год на весь тренерский штаб. Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии, потому что в клубе еще не приняли решение по поводу действующего главного тренера Руя Витории.
Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать эту информацию.
«Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу "хочу бабла"», — заявил Федун в интервью «РБ Спорт».
После 6 туров в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 7 очками.