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Пьяная голая туристка из Москвы напала на полицейских в Феодосии. В ответ правоохранители купили ей халат

Необычный инцидент с участием туристов из Москвы произошёл в Феодосии. Пока полицейские разбирались с пьяным водителем, на них в голом виде напала его бывшая жена.

Как сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым, сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял водитель, явно находящийся в нетрезвом состоянии. В ходе составления протоколов он оскорблял сотрудников полиции и оказал им неповиновение, а также попытался скрыться, но был задержан на месте.

В то время, пока шла проверка, к наряду ДПС подбежала обнажённая женщина, которая, как оказалось, была бывшей женой водителя. По внешнему виду она тоже находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, грубо и нецензурно ругалась, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала.

Автор: Крым на ладони / vk.com

В итоге сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей — бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 года рождения в отдел полиции для разбирательства.

На парочку были составлены административные протоколы и назначены штрафы. При этом обоих также проверяют по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Материалы по этим нарушениям уже направлены в следственные органы, уточнили в полиции.

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Комментарии (10)

shushu
Он с бывшей женой отдыхать поехал?
Cashmare
нищеброды едут отдыхать не только на последние деньги, но и на последние трусы?
Игoрь
А где взять вариант без цензуры? Друг интересуется.
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