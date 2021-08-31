Как сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым, сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял водитель, явно находящийся в нетрезвом состоянии. В ходе составления протоколов он оскорблял сотрудников полиции и оказал им неповиновение, а также попытался скрыться, но был задержан на месте.
В то время, пока шла проверка, к наряду ДПС подбежала обнажённая женщина, которая, как оказалось, была бывшей женой водителя. По внешнему виду она тоже находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, грубо и нецензурно ругалась, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала.
Автор: Крым на ладони / vk.com
В итоге сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей — бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 года рождения в отдел полиции для разбирательства.
На парочку были составлены административные протоколы и назначены штрафы. При этом обоих также проверяют по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Материалы по этим нарушениям уже направлены в следственные органы, уточнили в полиции.