Как сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым, сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял водитель, явно находящийся в нетрезвом состоянии. В ходе составления протоколов он оскорблял сотрудников полиции и оказал им неповиновение, а также попытался скрыться, но был задержан на месте.



В то время, пока шла проверка, к наряду ДПС подбежала обнажённая женщина, которая, как оказалось, была бывшей женой водителя. По внешнему виду она тоже находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, грубо и нецензурно ругалась, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала.