Патрушев заявил о «затягивании» сроков создания опорных вузов для инженеров на базе «Корабелки» и МАИ

Создание опорных вузов для инженеров на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета («Корабелка») и Московского авиационного института затянулось. Об этом 31 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения и авиастроения.

«Вынужден констатировать, что затягивается выполнение решения оперативного совещания Совета безопасности РФ о создании на базе «Корабелки» и Московского авиационного института опорных университетов в области судостроения и авиастроения, а реализация этого пункта в рамках программы стратегического академического лидерства ("Приоритет-2030") до настоящего времени не завершена», – приводит слова Патрушева ТАСС.

