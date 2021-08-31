Патрушев заявил о «затягивании» сроков создания опорных вузов для инженеров на базе «Корабелки» и МАИ

Создание опорных вузов для инженеров на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета («Корабелка») и Московского авиационного института затянулось. Об этом 31 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения и авиастроения.
«Вынужден констатировать, что затягивается выполнение решения оперативного совещания Совета безопасности РФ о создании на базе «Корабелки» и Московского авиационного института опорных университетов в области судостроения и авиастроения, а реализация этого пункта в рамках программы стратегического академического лидерства ("Приоритет-2030") до настоящего времени не завершена», – приводит слова Патрушева ТАСС.
Секретарь Совбеза отметил, что «Корабелке» в новом учебном году предстоит сохранить лидерство в области судостроения и аддитивных технологий. Патрушев отметил успешное сотрудничество университета с Китаем, Мьянмой, Вьетнамом и Ираном, но призвал усилить работу на индийском направлении.
Он добавил, что высоко оценивает образовательную и научную деятельность вуза. По словам Патрушева, «Корабелка» стала научно-технологическим центром для ведущих отраслей оборонно-промышленного комплекса и крупнейших госкорпораций.