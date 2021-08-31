Владимир Путин встретится со школьниками в рамках марафона «Новое знание»

Президент Владимир Путин встретится со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в рамках II Просветительского марафона «Новое Знание». Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание» 31 августа.
Встреча будет доступна для просмотра на сайте Просветительского марафона «Новое Знание», а также в группе Российского общества «Знание» во «ВКонтакте». Просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание», пройдет с 1 по 3 сентября по всей России.
Петербургская часть состоится в одном из залов «Зенит-Арены». Среди спикеров депутат Госдумы Яна Баталова, российский хоккеист, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, российский пловец, чемпион Олимпийских игр — 2020 Евгений Рылов и другие.
«Новое Знание» — это 100 часов уникального просветительского контента, доступного каждому жителю нашей страны. Свыше 150 выдающихся лекторов и наставников — лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, видные государственные деятели — выступят в рамках шести просветительских треков («Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа», «Бизнес»). Трансляции будут организованы из студий в шести городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Республика Татарстан — Иннополис, Владивосток).
Среди спикеров Просветительского марафона — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, непобежденный боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, всемирно известный российский хоккеист Александр Овечкин, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, профессор Гарвардского университета, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Эрик Маскин и многие другие.
География марафона охватывает 36 локаций в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе и других городах: в программе запланированы не только выступления из студий, но также онлайн-включения и видеоэкскурсии с производственных и научных предприятий, театров, офисов компаний и спортивных стадионов.