Владимир Путин встретится со школьниками в рамках марафона «Новое знание»

Президент Владимир Путин встретится со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в рамках II Просветительского марафона «Новое Знание». Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание» 31 августа.



Встреча будет доступна для просмотра на сайте Просветительского марафона «Новое Знание», а также в группе Российского общества «Знание» во «ВКонтакте». Просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание», пройдет с 1 по 3 сентября по всей России.

Петербургская часть состоится в одном из залов «Зенит-Арены». Среди спикеров депутат Госдумы Яна Баталова, российский хоккеист, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, российский пловец, чемпион Олимпийских игр — 2020 Евгений Рылов и другие.