Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина положительно оценила запрет на онлайн-игры для несовершеннолетних, введенный в Китае. Детям разрешат играть в них не более трех часов в неделю.

«Мне нравится эта идея. Нравится, потому что вред, который приносят эти онлайн-игры, мы сейчас уже наблюдаем, начиная от игровой зависимости и заканчивая играми на деньги. Я знаю, что такая существует система, когда, вступая вот в эту онлайн-игру, проигрываются суммы. Причем суммы эти берутся у родителей, и не всегда это санкционировано родителями», — сказала она, отвечая на вопрос в своем Instagram.

По словам Митяниной, в России уже тоже приходят к подобной позиции. К примеру, звучат мысли о том, что «гаджеты в образовательных учреждениях — это зло», и предложения запретить детям пользоваться телефонами на уроках. Однако, с другой стороны, стоит вопрос о том, кто будет контролировать исполнение запрета на игры и смогут ли у нас обеспечить этот контроль. «Если это обязанность тех компаний, которые организуют игровой процесс, при регистрации ребенок указывает свой несовершеннолетний возраст. А если он обманывает? То есть в государстве есть уверенность, что обманывать — это нарушать закон. Вот есть ли у нас уверенность, что при таком запрете мы можем обеспечить контроль за исполнением этого запрета? Здесь бы я подумала о том, какие технологии могли быть использованы», — отметила омбудсмен. Но, по ее мнению, в ближайшее время такого решения ждать не стоит, поскольку «в этом современном мире, к сожалению, деньги иногда оправдывают даже ущерб здоровью, а иногда и жизни».