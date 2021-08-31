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Россиянка погибла в Египте после ДТП

Российская туристка умерла после наезда грузовика на трассе Хургада — Каир. Об этом 31 августа сообщили в посольстве РФ в Египте.

«По имеющейся информации, 31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте. Ее муж с травмами доставлен в больницу города Суэц», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что уже к вечеру мужчину выпишут и вернут в отель. Туда же уже возвращена несовершеннолетняя дочь пострадавших, которая в момент аварии находилась в туристическом автобусе.

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Комментарии (4)

266206839
сидели бы дома, жили бы сейчас как обычно... неча по заграницам в пандемию мотаться...
l.m.
началось.
lamer
РИА новости жгут. На месте происшествия и в ДТП она погибла, а не после.
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