Россиянка погибла в Египте после ДТП

Российская туристка умерла после наезда грузовика на трассе Хургада — Каир. Об этом 31 августа сообщили в посольстве РФ в Египте.

«По имеющейся информации, 31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте. Ее муж с травмами доставлен в больницу города Суэц», — отмечается в сообщении.



Ожидается, что уже к вечеру мужчину выпишут и вернут в отель. Туда же уже возвращена несовершеннолетняя дочь пострадавших, которая в момент аварии находилась в туристическом автобусе.