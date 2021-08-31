Проект парка света в Гурьевске получит федеральный грант в 45 млн рублей

Проект благоустройства Парка света в городе Гурьевск Калининградской области одержал победу на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды — теперь Минстрой РФ выделит на его реализацию грант в 45 млн рублей.



Новый парк входит в состав существующего Парка культуры и отдыха Гурьевска. По словам авторов проекта, после благоустройства новая территория будет отличаться световыми инсталляциями и ярким функциональным освещением. Световая концепция будет подчеркивать акценты планировки парка, а по периметру малого пруда высадят плакучие ивы. Место станет новым общественным пространством и точкой притяжения для жителей.

