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Проект парка света в Гурьевске получит федеральный грант в 45 млн рублей

Проект благоустройства Парка света в городе Гурьевск Калининградской области одержал победу на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды — теперь Минстрой РФ выделит на его реализацию грант в 45 млн рублей.

Новый парк входит в состав существующего Парка культуры и отдыха Гурьевска. По словам авторов проекта, после благоустройства новая территория будет отличаться световыми инсталляциями и ярким функциональным освещением. Световая концепция будет подчеркивать акценты планировки парка, а по периметру малого пруда высадят плакучие ивы. Место станет новым общественным пространством и точкой притяжения для жителей.

Рядом с парком также появятся два новых объекта социальной инфраструктуры — школа и садик. Два участка площадью 3,12 и 1,03 га под их строительство муниципалитету безвозмездно передала петербургская компания «Строительный трест», которая в ближайшее время начнет возводить рядом с парком ЖК RiverPark, свой пятый проект в регионе.

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