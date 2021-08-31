Пожилой велосипедист, пострадавший в Адмиралтейском районе Петербурга, находится в очень тяжёлом состоянии. Информация об отравлении не подтверждается: как рассказал 31 августа «Фонтанке» сын пострадавшего, в больнице у его отца взяли анализы, никаких психотропных веществ не выявлено. Разыскиваются очевидцы ДТП.
65-летний мужчина попал под машину, как уже писала «Фонтанка», днём 30 августа на Мясной улице, 3, у пересечения с набережной Пряжки. Судя по всему, удар был боковым: у велосипеда погнута педаль. Против версии о том, что мужчина въехал в машину, говорит тот факт, что переднее колесо не повреждено.
«Когда приехал экипаж ДПС, отец находился в скорой. Сотрудники полиции со слов медиков записали информацию о психотропных веществах», — поясняет собеседник «Фонтанки». Позже анализы не подтвердили эти данные. Об отце он рассказывает: «Ему 65 лет, и он перенес три инсульта, принимал только лекарства от давления. Сейчас он в НИИ скорой помощи в искусственной коме с переломом основания черепа и открытой черепно-мозговой травмой без каких-либо прогнозов».
Перекрёсток, на котором случилось ДТП, не просматривается камерами видеонаблюдения. Поэтому сын пострадавшего ищет свидетелей, которые помогли бы восстановить картину случившегося.