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Пожилой велосипедист в искусственной коме после ДТП на Пряжке

Пожилой велосипедист, пострадавший в Адмиралтейском районе Петербурга, находится в очень тяжёлом состоянии. Информация об отравлении не подтверждается: как рассказал 31 августа «Фонтанке» сын пострадавшего, в больнице у его отца взяли анализы, никаких психотропных веществ не выявлено. Разыскиваются очевидцы ДТП.

65-летний мужчина попал под машину, как уже писала «Фонтанка», днём 30 августа на Мясной улице, 3, у пересечения с набережной Пряжки. Судя по всему, удар был боковым: у велосипеда погнута педаль. Против версии о том, что мужчина въехал в машину, говорит тот факт, что переднее колесо не повреждено.

«Когда приехал экипаж ДПС, отец находился в скорой. Сотрудники полиции со слов медиков записали информацию о психотропных веществах», — поясняет собеседник «Фонтанки». Позже анализы не подтвердили эти данные. Об отце он рассказывает: «Ему 65 лет, и он перенес три инсульта, принимал только лекарства от давления. Сейчас он в НИИ скорой помощи в искусственной коме с переломом основания черепа и открытой черепно-мозговой травмой без каких-либо прогнозов».

Перекрёсток, на котором случилось ДТП, не просматривается камерами видеонаблюдения. Поэтому сын пострадавшего ищет свидетелей, которые помогли бы восстановить картину случившегося.

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Комментарии (5)

blackcatwhitecat
Жаль, что многие велосипедисты пренебрегает шлемами (( шлем ничего не весит, на голове практически не ощущается, при этом спасает жизнь.
bluxer
Я бы туда без психотропных веществ на велосипеде не поехал. Все носятся, как лоси.
SU LUX INN
велосипеды в городе Должны быть воспрещены!
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