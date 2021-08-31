Пожилой велосипедист, пострадавший в Адмиралтейском районе Петербурга, находится в очень тяжёлом состоянии. Информация об отравлении не подтверждается: как рассказал 31 августа «Фонтанке» сын пострадавшего, в больнице у его отца взяли анализы, никаких психотропных веществ не выявлено. Разыскиваются очевидцы ДТП.



65-летний мужчина попал под машину, как уже писала «Фонтанка», днём 30 августа на Мясной улице, 3, у пересечения с набережной Пряжки. Судя по всему, удар был боковым: у велосипеда погнута педаль. Против версии о том, что мужчина въехал в машину, говорит тот факт, что переднее колесо не повреждено.

