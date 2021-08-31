Оленевод неделю шёл пешком в полицию. Он хотел сознаться в тройном убийстве

Подозреваемый в убийстве трёх человек в Охотском районе Хабаровского края неделю шёл пешком в полицию, чтобы сознаться в совершении этого преступления.

Как сообщает 31 августа региональное управление СК РФ, следствием было установлено, что в августе этого года на территории одной из оленеводческих ферм мужчина во время пьяной ссоры из ружья застрелил своего знакомого и двух находящихся там же женщин.



Осознав, что наделал, оленевод решил явиться с повинной. При этом в связи со значительной отдалённостью фермы от населённых пунктов и отсутствием транспортного сообщения ему неделю пришлось добираться пешком до посёлка Охотск, где находится отдел полиции. Добравшись до места, мужчина во всём сознался правоохранителям.

