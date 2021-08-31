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Оленевод неделю шёл пешком в полицию. Он хотел сознаться в тройном убийстве

Чтобы сознаться в тройном убийстве, житель Хабаровского края неделю шёл в полицию пешком

Подозреваемый в убийстве трёх человек в Охотском районе Хабаровского края неделю шёл пешком в полицию, чтобы сознаться в совершении этого преступления.

Как сообщает 31 августа региональное управление СК РФ, следствием было установлено, что в августе этого года на территории одной из оленеводческих ферм мужчина во время пьяной ссоры из ружья застрелил своего знакомого и двух находящихся там же женщин.

Осознав, что наделал, оленевод решил явиться с повинной. При этом в связи со значительной отдалённостью фермы от населённых пунктов и отсутствием транспортного сообщения ему неделю пришлось добираться пешком до посёлка Охотск, где находится отдел полиции. Добравшись до места, мужчина во всём сознался правоохранителям.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, уточнили в СК.

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Комментарии (8)

Nick_Max
синька до добра не доводит...
M.Kvartin
и как полиция туда выехала, если с этим отдаленным посёлком нет транспортного сообщения? я так понимаю, либо не спеша будут ждать зимник, либо вертолет...
виктор эммануил
зачем шел непонятно.если он до полиции шел неделю,то эти ребята года через три прибыли бы,а может и вообще никогда.
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