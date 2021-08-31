Ремонт, учеба и рефинансирование — на что петербуржцы занимали деньги летом

В августе 2021 года спрос на потребительские кредиты вырос по сравнению с июлем на 6%. Эксперты банка считают это вполне закономерным: в городах снимаются ковидные ограничения, заканчивается отпускной сезон, родители, школьники и студенты готовятся к началу учебного года.

Самым активным летним месяцем для кредитования стал август. Как отмечают аналитики Банка «Санкт-Петербург», августовский спрос на кредиты в 2021 году можно сравнить с декабрем, который традиционно считается пиковым месяцем в потребительском кредитовании.

Летом потребительский кредит чаще брали мужчины, на них приходится 53% от всех выданных кредитов, а на женщин — 47%. Средний возраст заемщика — 42 года.



Цели кредитов летом менялись в зависимости от месяца. Так, в июне клиенты банка чаще брали кредит на строительство загородного дома или на ремонт. Средняя сумма июньского кредита — 555 тыс. рублей. В июле с открытием границ в некоторые страны чаще стали занимать деньги на путешествия, оплату путевок и туров, средний чек займа в июле составил 517 тыс. рублей. А в августе заемщики чаще брали кредиты наличными, в основном на обучение в вузах и на подготовку к учебному сезону (покупки компьютеров, ноутбуков, гаджетов). Аналитики банка отмечают, что кредиты на образование в прошлом году в связи с дистанционной формой обучения потеряли свою популярность, а в 2021 году со снижением ограничений они возвращаются в топ предпочтений клиентов. Средний чек кредита в августе достиг 542 тыс. рублей.



Вне зависимости от сезона самой популярной целью кредита все равно является рефинансирование, и рост объемов выдачи таких займов аналитики назвали трендом года.

