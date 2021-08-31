Серьёзное ДТП на пересечении Кушелевской дороги и проспекта Маршала Блюхера на севере Петербурга собирает затор.
Как сообщает читательница «Фонтанки» Любовь, столкнулись два автомобиля. У белого от удара отлетело колесо. Один человек пострадал: у молодого мужчины в белой футболке травма головы, видна кровь.
У маленького пассажира из белой машины стресс. «Рядом ходит мальчик — класс третий-четвёртый — и сокрушается, как он завтра на линейку», — добавляет Любовь.
К 14:30 оперативные службы на место ДТП не приехали. По данным «Яндекса», на Кушелевской дороге выросла пробка длиной около 0,8 километра.