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«Как же на линейку?!» ДТП на Кушелевке расстроило школьника

На Кушелевской дороге в ДТП у машины вырвало колесо

Серьёзное ДТП на пересечении Кушелевской дороги и проспекта Маршала Блюхера на севере Петербурга собирает затор.

Как сообщает читательница «Фонтанки» Любовь, столкнулись два автомобиля. У белого от удара отлетело колесо. Один человек пострадал: у молодого мужчины в белой футболке травма головы, видна кровь.

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У маленького пассажира из белой машины стресс. «Рядом ходит мальчик — класс третий-четвёртый — и сокрушается, как он завтра на линейку», — добавляет Любовь.

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К 14:30 оперативные службы на место ДТП не приехали. По данным «Яндекса», на Кушелевской дороге выросла пробка длиной около 0,8 километра.

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Комментарии (3)

IvanLoh
Пешком
Владислав М
Какой сознательный школьник!
Komarinsk2019
Бедный малыш, хорошо, хоть, не пострадал.
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