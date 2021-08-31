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В Шушарах 1 сентября откроется детский садик-планета

С началом нового учебного года в Шушарах впервые примет малышей новый детский садик № 49. Как рассказали в СК «Дальпитерстрой», садик на Новгородском проспекте рассчитан на 415 мест.

Проект детсада разработали специально для ЖК «Шушары». Учреждение сможет принять 18 групп детей: от ясельных (для детей 1,5–2 лет) до подготовительных (для детей 6–7 лет). Проектная вместимость каждой группы — 25 человек.

В группах традиционно есть буфетные и игровые комнаты, а также спальни и раздевалки. Комплекс вспомогательных помещений состоит из пищевого, медицинского и административного блоков, помещений для кружков, технических помещений и бытовых комнат для персонала, есть даже свой прачечный блок с сушильным и гладильным отделениями.

На втором и третьем этажах расположились музыкальный и физкультурный залы с помещениями для хранения инвентаря, универсальный зал, комнаты для разных кружков. В садике есть бассейн с чашей 7 x 3 м для закаливания и обучения детей плаванию.

Новый садик получил неофициальное название «Планета счастья». На стенах внутри изобразили карту мира, с населением, флорой и фауной разных континентов. Отдельный этаж посвятили Петербургу и А. С. Пушкину.

На территории садика размещены 18 игровых площадок — по одной на каждую группу, а также беседки для прогулок в дождливое время. Для занятий физкультурой предусмотрена отдельная площадка.

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