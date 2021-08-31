В Шушарах 1 сентября откроется детский садик-планета

С началом нового учебного года в Шушарах впервые примет малышей новый детский садик № 49. Как рассказали в СК «Дальпитерстрой», садик на Новгородском проспекте рассчитан на 415 мест.



Проект детсада разработали специально для ЖК «Шушары». Учреждение сможет принять 18 групп детей: от ясельных (для детей 1,5–2 лет) до подготовительных (для детей 6–7 лет). Проектная вместимость каждой группы — 25 человек.



В группах традиционно есть буфетные и игровые комнаты, а также спальни и раздевалки. Комплекс вспомогательных помещений состоит из пищевого, медицинского и административного блоков, помещений для кружков, технических помещений и бытовых комнат для персонала, есть даже свой прачечный блок с сушильным и гладильным отделениями.

