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Мэр Железноводска назвал туристов «быдлом» и «потерянными душами»

Мэр Железноводска Евгений Моисеев назвал туристов «быдлом» и «потерянными душами», а также добавил, что продолжит общаться с пользователями в такой манере, если город не перестанут «поливать грязью». Видеообращение чиновника появилось в его Instagram-аккаунте 31 августа.

Ранее градоначальник попросил жителей и туристов выбрать лозунг для «лучшего велосипедного курорта». От себя он предложил вариант «Радость между ног».

«Интересная синергия лозунга, да и самого курорта, может получиться, ведь Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже ещё как помогает в этом деле», — объяснил Моисеев свою идею.

Как сообщило издание «Подъём», в комментарии к посту пришла туристка, которая заявила, что город потерял для нее свою привлекательность. «Недорогая наша «быдло-недо-бедно-» озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам», — ответил мэр.

Сам Моисеев заявил, что продолжит открыто обсуждать с жителями Железноводска все вопросы, связанные с городом.

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Комментарии (9)

266206839
отправьте его на принудительное лечение
Otkating
- Вы уже вывели свои активы в офшор?
- Какие активы, какой офшор?
- Извините, мне просто ваше лицо умным показалось.
Марти МакФлай
Довелось побывать в Железноводске в мае этого года. Очень, кстати, курортная зона ухоженно выглядит после реновации.Понравилось категорично.
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