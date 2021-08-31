Мэр Железноводска назвал туристов «быдлом» и «потерянными душами»

Мэр Железноводска Евгений Моисеев назвал туристов «быдлом» и «потерянными душами», а также добавил, что продолжит общаться с пользователями в такой манере, если город не перестанут «поливать грязью». Видеообращение чиновника появилось в его Instagram-аккаунте 31 августа.
Ранее градоначальник попросил жителей и туристов выбрать лозунг для «лучшего велосипедного курорта». От себя он предложил вариант «Радость между ног».
«Интересная синергия лозунга, да и самого курорта, может получиться, ведь Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже ещё как помогает в этом деле», — объяснил Моисеев свою идею.
Как сообщило издание «Подъём», в комментарии к посту пришла туристка, которая заявила, что город потерял для нее свою привлекательность. «Недорогая наша «быдло-недо-бедно-» озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам», — ответил мэр.
Сам Моисеев заявил, что продолжит открыто обсуждать с жителями Железноводска все вопросы, связанные с городом.