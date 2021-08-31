Как говорится в блоге Instagram, у пользователей, не указавших свой возраст, при входе в аккаунт теперь будут спрашивать их день рождения. Уведомление будет показано несколько раз, и если человек его так и не укажет, его доступ к соцсети ограничат. Чтобы продолжить пользоваться «Инстаграмом», нужно будет обязательно ввести дату рождения. Как отмечают в компании, эта информация необходима для работы новых функций, которые разрабатываются для защиты молодых пользователей.



Также указать возраст теперь потребуется, чтобы увидеть изображения, скрытые как материалы деликатного или графического характера. Эта плашка уже используется, но сейчас при просмотре таких фотографий не запрашивается день рождения пользователя.