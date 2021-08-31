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Instagram лишит доступа пользователей, которые не указали дату рождения

Пользователям Instagram придется в обязательном порядке указать свою дату рождения, чтобы не потерять доступ к соцсети. Обманщиков будет вычислять искусственный интеллект.

Фото: Instagram
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Как говорится в блоге Instagram, у пользователей, не указавших свой возраст, при входе в аккаунт теперь будут спрашивать их день рождения. Уведомление будет показано несколько раз, и если человек его так и не укажет, его доступ к соцсети ограничат. Чтобы продолжить пользоваться «Инстаграмом», нужно будет обязательно ввести дату рождения. Как отмечают в компании, эта информация необходима для работы новых функций, которые разрабатываются для защиты молодых пользователей.

Также указать возраст теперь потребуется, чтобы увидеть изображения, скрытые как материалы деликатного или графического характера. Эта плашка уже используется, но сейчас при просмотре таких фотографий не запрашивается день рождения пользователя.

Фото: Instagram
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«Мы понимаем, что некоторые люди могут указать неверный день рождения, и разрабатываем новые системы для решения этой проблемы», — говорится в сообщении. Так, Instagram использует искусственный интеллект, который оценивает возраст людей, основываясь на вещах вроде поздравлений с днем рождения. «В будущем, если кто-то скажет, что старше определенного возраста, а наша технология будет утверждать обратное, мы покажем ему, как можно подтвердить свой возраст. Эта работа еще на ранних стадиях, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться ею в ближайшее время», — добавляют в компании.

В марте Instagram запретил взрослым отправлять сообщения пользователям младше 18 лет, которые на них не подписаны, а с июля аккаунты подростков младше 16 лет по умолчанию создаются закрытыми. Помимо прочего указание возраста помогает персонализировать контент и лучше таргетировать рекламу, отмечается в сообщении.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

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Комментарии (3)

f0ntan
В поздравлениях друзей с днем рождения искусственный интеллект сможет узнать только дату рождения. А возраст связан с годом рождения. Причем, пользователи НиСтаГрамма, узнав об ограничении некоторых функций по возрасту и о том, что в НиСтаГрамме некий искусственный интеллект пытается его вычислить, в текстах поздравлений друг другу не будут писать возраст. А писать возраст дам вообще неприлично. Так что ИИ загнется с расчетом возраста
Nick_Max
мдяяяя... все же реальные данные указывают в соцсетях... систему не нагнуть, не))
killbeachtrash
Я не помню когда там был.
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