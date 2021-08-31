В петербургском СИЗО оперативники нашли серийного педофила и порнодельца

Задержанный по подозрению в педофилии мигрант продолжает собирать букет секс-статей за решёткой. Следствие уверено, что как минимум последние два года он не представлял свою интимную жизнь без школьниц.
Как стало известно «Фонтанке» 31 августа, допросы по новым уголовным делам ждут 45-летнего уроженца Узбекистана, который последние девять месяцев пребывает в следственном изоляторе. В Петербурге у него не было ни регистрации, ни официальной работы, зато, по версии следствия, были отношения с несовершеннолетними.
В декабре прошлого года к нему нагрянули по делу о развратных действиях (ст. 135 УК), в результате по решению суда квартиру на Хасанской улице пришлось сменить на камеру в СИЗО. В марте следствие располагало новыми данными и добавило фигуранту статью 134 УК, вменив секс с подростками младше 16 лет — двумя или более.
Лето мужчина заканчивает с новыми уголовными делами по тем же статьям, кроме того, сверху легли эпизоды о нарушении неприкосновенности частной жизни несовершеннолетних (137 УК), понуждении к действиям сексуального характера (133 УК) и обороте детского порно (242.1 УК).
По версии следствия, подозреваемый в первой половине 2019 года вёл активную переписку с семиклассницей из Всеволожского района Ленобласти, которой на тот момент было 12 лет. Откровенные беседы дополняли фотографии в стиле «ню», которые слал сам и якобы требовал у девочки. Предполагается, что в прошлом году он принуждал её уже не только к виртуальной близости, а встречи записывал на видео.
Ровесница пострадавшей из той же школы стала ещё одной жертвой. Под конец прошлого года уроженец Ташкента вступил в переписку с на тот момент 14-летней девятиклассницей петербургской школы и, как уверено следствие, шантажом заставил её прислать интимные снимки. Мужчина остаётся в СИЗО, сотрудники правоохранительных органов продолжают изучать его биографию и искать в ней незаконное.