В петербургском СИЗО оперативники нашли серийного педофила и порнодельца

Как стало известно «Фонтанке» 31 августа, допросы по новым уголовным делам ждут 45-летнего уроженца Узбекистана, который последние девять месяцев пребывает в следственном изоляторе. В Петербурге у него не было ни регистрации, ни официальной работы, зато, по версии следствия, были отношения с несовершеннолетними.

Задержанный по подозрению в педофилии мигрант продолжает собирать букет секс-статей за решёткой. Следствие уверено, что как минимум последние два года он не представлял свою интимную жизнь без школьниц.

В декабре прошлого года к нему нагрянули по делу о развратных действиях (ст. 135 УК), в результате по решению суда квартиру на Хасанской улице пришлось сменить на камеру в СИЗО. В марте следствие располагало новыми данными и добавило фигуранту статью 134 УК, вменив секс с подростками младше 16 лет — двумя или более.



Лето мужчина заканчивает с новыми уголовными делами по тем же статьям, кроме того, сверху легли эпизоды о нарушении неприкосновенности частной жизни несовершеннолетних (137 УК), понуждении к действиям сексуального характера (133 УК) и обороте детского порно (242.1 УК).



По версии следствия, подозреваемый в первой половине 2019 года вёл активную переписку с семиклассницей из Всеволожского района Ленобласти, которой на тот момент было 12 лет. Откровенные беседы дополняли фотографии в стиле «ню», которые слал сам и якобы требовал у девочки. Предполагается, что в прошлом году он принуждал её уже не только к виртуальной близости, а встречи записывал на видео.



Ровесница пострадавшей из той же школы стала ещё одной жертвой. Под конец прошлого года уроженец Ташкента вступил в переписку с на тот момент 14-летней девятиклассницей петербургской школы и, как уверено следствие, шантажом заставил её прислать интимные снимки. Мужчина остаётся в СИЗО, сотрудники правоохранительных органов продолжают изучать его биографию и искать в ней незаконное.

