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Россиянка Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Валерия Шабалина 31 августа выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Она стала первой по итогам заплыва на дистанции 200 метров в комплексном плавании в классе SM14.

Российская спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 20,99 секунды. Второе место заняла британка Бетани Фёрт (2.23,19), а на третьей строчке оказалась ее соотечественница Луиза Фиддс (2.29,21).

Для Шабалиной это уже третья золотая медаль на Играх в Токио. Ранее она побеждала на дистанциях 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.

Сборная России на данный момент имеет в копилке 71 награду (24 золотые, 14 бронзовых и 33 серебряные).

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