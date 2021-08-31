Россиянка Валерия Шабалина завоевала третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Валерия Шабалина 31 августа выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Она стала первой по итогам заплыва на дистанции 200 метров в комплексном плавании в классе SM14.



Российская спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 20,99 секунды. Второе место заняла британка Бетани Фёрт (2.23,19), а на третьей строчке оказалась ее соотечественница Луиза Фиддс (2.29,21).

