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Грузовик на 1-й линии В.О. запрыгнул на трамвай

На Васильевском острове неловкий водитель грузовика остановил движение трамваев почти на полчаса.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», 31 августа около 11:15 на пересечении Среднего проспекта В.О. и 1-й линии столкнулись трамвай 6-го маршрута и грузовик. По предварительной версии, водитель грузовика начал поворот налево, не предоставив право приоритетного проезда трамваю. Никто не пострадал. На фотографиях в телеграм-канале «Мегаполис» видно, что «Газель» буквально заехала на вагон. ДТП произошло на пешеходном переходе.

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Трамваи в сторону улицы Кораблестроителей стояли до 11:40. В обратном направлении, на Петроградскую сторону, вагоны проходили.

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