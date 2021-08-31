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В Петербурге судили бизнесвумен, которая хотела нажиться на исследовании лекарства от туберкулеза

Петербурженка получила год условно за обман руководства института токсикологии

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении петербурженки Марии Зайцевой. Женщину признали виновной в злоупотреблении служебными полномочиями вопреки рабочим интересам.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 31 августа, с начала февраля 2011 года Зайцева занимала должность руководителя отдела обеспечения качества доклинических исследований Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства. Одновременно с этим она была учредителем и фактическим руководителем ООО «Кварк Сервисиз».

Её фирма в 2014 году заключила контакт с ООО «ОСТ Рус» на 2 900 000 рублей на выполнение исследования по изучению острой и хронической токсичности лекарственного средства от туберкулеза. В это же время для проведения данной научной работы требовалось подключение специалистов института токсикологии.

Как было установлено в судебных заседаниях, Зайцева убедила руководство научного учреждения заключить договор и дополнительное соглашение на проведение доклинического исследования на 1 800 000 рублей.

Зная о том, что для исследования придется потратить не менее 1 978 111 дополнительных рублей на прочие расходные материалы, она лично внесла в расшифровку затрат по статье «материалы» лишь сведения о необходимости покупки институтом животных на 383 916 рублей для проведения исследования, но не указала в расшифровке затрат необходимость приобретения прочих расходных материалов, тем самым умышленно занизила сумму на 1 594 195 рублей.

Позже, во время выполнения исследовательских работ в рамках договора, научному учреждению пришлось израсходовать животных, реактивов и прочих материалов на общую сумму 1 978 111 рублей. Так, Зайцева, посчитали следствие и суд, причинила ущерб институту на более чем 1,5 млн рублей. Сам договор между «Кварк Сервисиз» и руководством НИИ был исполнен в полном объеме.

В суде женщина признала вину, раскаялась и полностью возместила нанесенный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на один год условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, горожанке на два года запретили заниматься деятельностью в сфере надзора, экспертизы, организации, проведения доклинических и клинических исследований лекарственных средств, биомедицинских клеточных продуктов и медицинских изделий.

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Комментарии (9)

Аппаратчик мокрой классификации
Это не так работает. Сначала надо стать министром, и лишь затем что-то там начинать "исследовать".
zlopopik
Бредятина. Как судья решила, что женщина-исследователь знала до копейки, сколько она потратит на реактивы и т.п. при проведении исследований? Как правило, такие вещи подсчитываются по факту. Институт получил результат, без исследований ему могли это только на коленке нарисовать. Какой ущерб и кому нанесен?
Далее, ученому запретили заниматься профессиональной деятельностью? Это вообще, что такое? Вредительство?!
Хорошъ
Ущерб? У них договор с фиксированной суммой что-ли? Возместила? Тогда к чему условный срок? Мутное дело.
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