В Петербурге судили бизнесвумен, которая хотела нажиться на исследовании лекарства от туберкулеза

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 31 августа, с начала февраля 2011 года Зайцева занимала должность руководителя отдела обеспечения качества доклинических исследований Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства. Одновременно с этим она была учредителем и фактическим руководителем ООО «Кварк Сервисиз».

Её фирма в 2014 году заключила контакт с ООО «ОСТ Рус» на 2 900 000 рублей на выполнение исследования по изучению острой и хронической токсичности лекарственного средства от туберкулеза. В это же время для проведения данной научной работы требовалось подключение специалистов института токсикологии.



Как было установлено в судебных заседаниях, Зайцева убедила руководство научного учреждения заключить договор и дополнительное соглашение на проведение доклинического исследования на 1 800 000 рублей.



Зная о том, что для исследования придется потратить не менее 1 978 111 дополнительных рублей на прочие расходные материалы, она лично внесла в расшифровку затрат по статье «материалы» лишь сведения о необходимости покупки институтом животных на 383 916 рублей для проведения исследования, но не указала в расшифровке затрат необходимость приобретения прочих расходных материалов, тем самым умышленно занизила сумму на 1 594 195 рублей.



Позже, во время выполнения исследовательских работ в рамках договора, научному учреждению пришлось израсходовать животных, реактивов и прочих материалов на общую сумму 1 978 111 рублей. Так, Зайцева, посчитали следствие и суд, причинила ущерб институту на более чем 1,5 млн рублей. Сам договор между «Кварк Сервисиз» и руководством НИИ был исполнен в полном объеме.

