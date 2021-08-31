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Петербуржец Евгений Швецов завоевал серебро на Паралимпиаде в Токио

Российский спортсмен Евгений Швецов 31 августа завоевал серебряную медаль в беге на 400 метров среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Токио.

Он преодолел дистанцию за 53,60 секунды. Первое место занял австралиец Джеймс Тёрнер (52,80), а бронзовым призером стал бегун из Новой Зеландии Уильям Стедмэн (54,75).

Евгений Швецов является трехкратным паралимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира. С серебряной наградой его поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Проявив характер, силу воли и мастерство, Вы достойно прошли испытания и оказались в числе сильнейших паралимпийцев, Ваше достижение — продолжение славных традиций петербургской школы легкой атлетики», — отметил в телеграмме глава города.

На данный момент сборная России идет на третьем месте в медальном зачете, имея на счету 70 наград (24 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовые медали).

Несколько лет назад Швецов рассказывал «Фонтанке» о своем спортивном пути, реакции на «допинговый скандал» и то, что сборная России осталась без Паралимпиады в Рио. Атлет признавал, что в команде «действительно не все так чисто». Подробнее читайте в нашем материале.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои коо.рдинаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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