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Во дворе на Гражданском сбили юную велосипедистку, у кладбища в Колпино — женщину-пешехода

За прошедшие сутки, 30 августа, в Петербурге и Ленинградской области произошло 424 дорожные аварии. В них пострадали 20 человек, и почти половина из них — дети.

Как стало известно «Фонтанке», в 17:25 в дворовом проезде у дома 90, корпус 2, по Гражданскому проспекту 36-летняя петербурженка на личном Toyota RAV-4 сбила 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде слева направо по ходу движения машины. В результате юную велосипедистку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Еще один наезд, уже на пешехода, произошел в Пушкинском районе. Около автобусной остановки у кладбища на Московском шоссе автомобиль сбил женщину лет 35 на вид. При себе у нее был проездной на имя 67-летней женщины. Пострадавшая получила травмы груди, живота, открытую черепно-мозговую и ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию.

Всего в Петербурге за сутки произошло 350 ДТП, в том числе 10 с пострадавшими, сообщает УГИБДД. Травмы получили 8 взрослых и двое детей. В Ленобласти зафиксировали 74 аварии, в том числе 5 серьезных. Травмы в них тоже получили 10 человек, но среди них половина — несовершеннолетние. Погибших не было в обоих регионах.

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Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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Комментарии (10)

Sadava
Фонтанка, ну сколько можно этих попрошалок терпеть. У Вас что, IT-шников не осталось? Ну это же очень просто по фильтру посылать в бан людей с xxxx-xxxx-xxxx-xxxx в теле сообщения.
f0ntan
В заглавии кладбище в Колпино. В статье это кладбище в Пушкинском районе
266221014
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещ.аю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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