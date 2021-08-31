За прошедшие сутки, 30 августа, в Петербурге и Ленинградской области произошло 424 дорожные аварии. В них пострадали 20 человек, и почти половина из них — дети.



Как стало известно «Фонтанке», в 17:25 в дворовом проезде у дома 90, корпус 2, по Гражданскому проспекту 36-летняя петербурженка на личном Toyota RAV-4 сбила 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде слева направо по ходу движения машины. В результате юную велосипедистку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Еще один наезд, уже на пешехода, произошел в Пушкинском районе. Около автобусной остановки у кладбища на Московском шоссе автомобиль сбил женщину лет 35 на вид. При себе у нее был проездной на имя 67-летней женщины. Пострадавшая получила травмы груди, живота, открытую черепно-мозговую и ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию.