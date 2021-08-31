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Правительство России завело Telegram-канал

В мессенджере Telegram появился официальный канал российского правительства. Об этом 31 августа сообщается на сайте кабмина.

В заявлении подчеркивается, что канал в мессенджере предназначен для тех, кто получает информацию из соцсетей. «Здесь вы можете узнать все о работе кабмина — быстро, просто, интересно», — говорится 31 августа в первом сообщении в канале.

На момент написания новости на правительство РФ подписались около 2 тысяч человек.

Мессенджер Telegram был заблокирован в России с апреля 2018 года по решению суда из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов. Однако уже в 2020 году ведомство сняло ограничения с Telegram по согласованию с Генпрокуратурой.

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Комментарии (4)

Игорь Полетаев
Ну значит договорились с Дуровым.
266219688
А зачем блокировали Телеграмм тогда? Неисповедимы пути ...
266221014
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лека.рства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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