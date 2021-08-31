Правительство России завело Telegram-канал

В мессенджере Telegram появился официальный канал российского правительства. Об этом 31 августа сообщается на сайте кабмина.



В заявлении подчеркивается, что канал в мессенджере предназначен для тех, кто получает информацию из соцсетей. «Здесь вы можете узнать все о работе кабмина — быстро, просто, интересно», — говорится 31 августа в первом сообщении в канале.



На момент написания новости на правительство РФ подписались около 2 тысяч человек.



Мессенджер Telegram был заблокирован в России с апреля 2018 года по решению суда из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов. Однако уже в 2020 году ведомство сняло ограничения с Telegram по согласованию с Генпрокуратурой.

