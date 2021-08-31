Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 31 августа около 1:50 на 88-м километре внутреннего кольца, после развязки с дорогами на Стрельну и Пески, столкнулись попутные грузовик и легковой автомобиль — предварительно, такси Uber. От удара легковая машина вспыхнула. Пострадали, по данным Упрдора, водитель и пассажир такси. К утру проезжую часть очистили.
По информации «Фонтанки», женщина лет 30–35 на вид, получившая ожоги, скончалась.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» тоже пишут, что один человек погиб, второй находится в тяжёлом состоянии. Участники аварии, как уточняют в группе, — КАМАЗ и «Хёндэ Солярис».