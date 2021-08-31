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На КАД в машине горели люди, от неё остался только остов

Такси и грузовик столкнулись на КАД, начался пожар

Страшная авария произошла минувшей ночью в юго-западной части КАД.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 31 августа около 1:50 на 88-м километре внутреннего кольца, после развязки с дорогами на Стрельну и Пески, столкнулись попутные грузовик и легковой автомобиль — предварительно, такси Uber. От удара легковая машина вспыхнула. Пострадали, по данным Упрдора, водитель и пассажир такси. К утру проезжую часть очистили.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_15575289" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a> / vk.com/spb_today
Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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По информации «Фонтанки», женщина лет 30–35 на вид, получившая ожоги, скончалась.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» тоже пишут, что один человек погиб, второй находится в тяжёлом состоянии. Участники аварии, как уточняют в группе, — КАМАЗ и «Хёндэ Солярис».

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_15575289" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a> / vk.com/spb_today
Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

Wert
Таджикяндес?
-4°
Опять эконом такси с мигрантом за рулём?
lamer
Проехалась на такси.
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