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Отец выехал на встречку. После ДТП под Петербургом госпитализированы девочка и мальчики-близнецы

В ДТП на дороге Ульяновка — Отрадное пострадали пять человек

Серьёзная авария произошла в Тосненском районе Ленинградской области. Самые тяжёлые травмы получила дочь предполагаемого виновника. Но сам невредим.

Как стало известно «Фонтанке» 31 августа, вчера около 16:10 на 14-м километре дороги Ульяновка — Отрадное лоб в лоб столкнулись «Рено Логан» и «Лада Ларгус». По предварительной информации, на встречную полосу выехал водитель «Логана» — гражданин Молдовы, живущий в Петербурге. В группе «Подслушано | Никольское на р. Тосна» «ВКонтакте» опубликованы кадры с места аварии.

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В «Логане» пострадала только 8-летняя девочка, судя по фамилии, дочь водителя. У неё открытая черепно-мозговая травма, её отвезли в детскую больницу в Петербурге. Из «Ларгуса» в тосненскую больницу отправились водитель-пенсионер, 31-летняя пассажирка и два 10-летних близнеца — все из одной семьи.

По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии (3)

266221014
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
Antuan Rokanten
Считаю, что у этих людей надо отбирать права. Неоднократно видел, как некоторые выскакивают на встречку прямо под машину, которой приходилось прижиматься к обочине, а то и съезжать на обочину. Неадекваты.
aaignat
"Но сам невредим." для вас писал спецкор Фэ из Молдовы
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