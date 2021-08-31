Серьёзная авария произошла в Тосненском районе Ленинградской области. Самые тяжёлые травмы получила дочь предполагаемого виновника. Но сам невредим.
Как стало известно «Фонтанке» 31 августа, вчера около 16:10 на 14-м километре дороги Ульяновка — Отрадное лоб в лоб столкнулись «Рено Логан» и «Лада Ларгус». По предварительной информации, на встречную полосу выехал водитель «Логана» — гражданин Молдовы, живущий в Петербурге. В группе «Подслушано | Никольское на р. Тосна» «ВКонтакте» опубликованы кадры с места аварии.
В «Логане» пострадала только 8-летняя девочка, судя по фамилии, дочь водителя. У неё открытая черепно-мозговая травма, её отвезли в детскую больницу в Петербурге. Из «Ларгуса» в тосненскую больницу отправились водитель-пенсионер, 31-летняя пассажирка и два 10-летних близнеца — все из одной семьи.
По факту ДТП проводится проверка.