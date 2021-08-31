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«Зенит» вошёл в топ-30 клубов мира по тратам на трансферы

Петербургский ФК «Зенит» вошёл в топ-30 клубов по тратам на трансферы с января 2011 года по декабрь 2020 года. Об этом пишет 31 августа «Газета.Ru» со ссылкой на ФИФА.

По данным федерации, команда из Петербурга находится на 29-м месте в рейтинге, обогнав британский «Ньюкасл Юнайтед». За 10 лет «Зенит» заключил контракты с 48 игроками, в 72,9% случаев футболисты были приобретены за деньги. Общая сумма трат не сообщается.

На первом месте в рейтинге «Манчестер Сити» (130 трансферов, 59,2% случаев выплат), на втором — «Челси» (95, 80,0%), на третьем — «Барселона» (75, 74,7%).

«Зенит» — семикратный чемпион России, последние три сезона он становился победителем Российской премьер-лиги. В этом году после шести туров РПЛ команда занимает первое место в турнирной таблице с 14 очками.

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Комментарии (3)

Otkating
Выступление на колхозном собрании. Говорит председатель:
— В позапрошлом году посадили 50 га картофеля — съел долгоносик, в
прошлом посадили 100 га — съел долгоносик, в этом году посадим 200 га -

Пусть подавится!
Мэн
Ну Дзюба надрочится теперь на эту новость
Suricata
ну хоть в чем то топ)
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