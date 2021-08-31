«Зенит» вошёл в топ-30 клубов мира по тратам на трансферы

Петербургский ФК «Зенит» вошёл в топ-30 клубов по тратам на трансферы с января 2011 года по декабрь 2020 года. Об этом пишет 31 августа «Газета.Ru» со ссылкой на ФИФА.



По данным федерации, команда из Петербурга находится на 29-м месте в рейтинге, обогнав британский «Ньюкасл Юнайтед». За 10 лет «Зенит» заключил контракты с 48 игроками, в 72,9% случаев футболисты были приобретены за деньги. Общая сумма трат не сообщается.



На первом месте в рейтинге «Манчестер Сити» (130 трансферов, 59,2% случаев выплат), на втором — «Челси» (95, 80,0%), на третьем — «Барселона» (75, 74,7%).

