Израильские врачи: третья доза вакцины снижает риск заражения COVID-19 в 11,4 раза

Врачи из Израиля сообщили, что третья доза вакцины Pfizer снижает риск заразиться коронавирусом в 11,4 раза по сравнению с двумя дозами препарата, полученными пять месяцев назад. Об этом говорится в работе, размещённой на сайте правительства.



Медики проанализировали статистику заражений коронавирусом у людей старше 60 лет за август 2021 года в двух группах: в одной группе люди получили третью дозу вакцины, а во второй были привиты только двумя дозами более чем пять месяцев назад.



В исследование включили 1144690 человек (60 лет и старше), которых вакцинировали двумя дозами препарата до 1 марта 2021 года. В группе людей, получивших третью дозу, ковидом заразились 313 человек, из них в тяжелой форме заболели 32 человека. В группе людей, привитых только двумя дозами препарата, заболевших оказалось 3743 человека, из них в тяжелой форме ковид перенесли 333 человека.

