Экс-баскетболист «Спартака» из Украины не приедет в Петербург по политическим причинам

Бывший баскетболист ленинградского «Спартака» Анатолий Поливода отказался приезжать на Кубок Кондрашина и Белова в Петербург. Как стало известно «Фонтанке» 30 августа, свое решение он принял по политическим причинам.



Поливода родился и вырос в Енакиево (Украина). Сейчас проживает в Миргороде Полтавской области.



Также не приедет Модестас Паулаускас не из-за тяжелого физического состояния. Свой приезд подтвердили только Иван Едешко и Алжан Жармухамедов.



Напомним, что баскетбольный клуб «Зенит» хотел собрать на Кубке Кондрашина и Белова в Петербурге всех живых олимпийских чемпионов Мюнхена-1972.

