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Экс-баскетболист «Спартака» из Украины не приедет в Петербург по политическим причинам

Бывший баскетболист ленинградского «Спартака» Анатолий Поливода отказался приезжать на Кубок Кондрашина и Белова в Петербург. Как стало известно «Фонтанке» 30 августа, свое решение он принял по политическим причинам.

Поливода родился и вырос в Енакиево (Украина). Сейчас проживает в Миргороде Полтавской области.

Также не приедет Модестас Паулаускас не из-за тяжелого физического состояния. Свой приезд подтвердили только Иван Едешко и Алжан Жармухамедов.

Напомним, что баскетбольный клуб «Зенит» хотел собрать на Кубке Кондрашина и Белова в Петербурге всех живых олимпийских чемпионов Мюнхена-1972.

Матчи Кубка пройдут 3–4 сентября в «Юбилейном». В соревнованиях примут участие «Зенит», ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Парма» (Пермь). Кубок назван в честь двух легенд ленинградского и советского баскетбола.

Александр Белов — центровой «Спартака» и лидер сборной СССР, автор того самого броска на последних секундах в матче СССР — США на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.

Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, который много лет возглавлял ленинградский «Спартак». Именно он руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде 1972 года.

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Комментарии (1)

hal9000
Имеет право..он же кокол..вот еслиб не был коклом тогда бы не имел права отказываться..
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