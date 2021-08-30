Экс-баскетболист «Спартака» из Украины не приедет в Петербург по политическим причинам

Бывший баскетболист ленинградского «Спартака» Анатолий Поливода отказался приезжать на Кубок Кондрашина и Белова в Петербург. Как стало известно «Фонтанке» 30 августа, свое решение он принял по политическим причинам.
Поливода родился и вырос в Енакиево (Украина). Сейчас проживает в Миргороде Полтавской области.
Также не приедет Модестас Паулаускас не из-за тяжелого физического состояния. Свой приезд подтвердили только Иван Едешко и Алжан Жармухамедов.
Напомним, что баскетбольный клуб «Зенит» хотел собрать на Кубке Кондрашина и Белова в Петербурге всех живых олимпийских чемпионов Мюнхена-1972.
Матчи Кубка пройдут 3–4 сентября в «Юбилейном». В соревнованиях примут участие «Зенит», ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Парма» (Пермь). Кубок назван в честь двух легенд ленинградского и советского баскетбола.
Александр Белов — центровой «Спартака» и лидер сборной СССР, автор того самого броска на последних секундах в матче СССР — США на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.
Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, который много лет возглавлял ленинградский «Спартак». Именно он руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде 1972 года.