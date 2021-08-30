Alibaba уволил 10 сотрудников из-за истории об изнасиловании сотрудницы, вышедшей за пределы корпоративного форума

Китайский интернет-магазин Alibaba уволил 10 сотрудников, которые рассказали историю коллеги, обвинившей одного из менеджеров в изнасиловании. Об этом 30 августа пишет Bloomberg.



Источники агентства рассказали, что причиной увольнения женщины стало раскрытие корпоративной информации. Сотрудники, с которыми расторгли договор, опубликовали в открытом доступе скриншот поста коллеги из закрытого корпоративного форума Alibaba, к которому имеют доступ 250 тысяч сотрудников компании.



В начале августа сотрудница Alibaba написала на корпоративной платформе, что руководитель изнасиловал ее после одной из встреч с клиентами. В момент изнасилования она была в состоянии алкогольного опьянения, поскольку, по ее словам, на встрече ее заставляли много пить. Женщина отметила, что сразу сообщила о случившемся руководству, но никаких действий не последовало. Поэтому она рассказала свою историю на форуме, а также устроила акцию в столовой Alibaba, во время которой раздавала листовки и говорила в мегафон, что «топ-менеджер Alibaba изнасиловал свою подчиненную, но компания ничего не предприняла».

