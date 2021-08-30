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В Севастополе задержали подростков, прикуривших от Вечного огня. Оператору придется заплатить больше всех

Подростков, прикуривших от Вечного огня, задержали в Севастополе

В Севастополе полицейские задержали двоих 16-летних подростков за то, что они прикурили от Вечного огня. Об этом 30 августа вечером сообщили в УМВД по региону.

Сам инцидент произошел накануне вечером возле памятника, посвящённого столетию окончания Гражданской войны. Как выяснили полицейские, двое молодых людей прикуривали, а их ровесница снимала это на видео, «посчитав это забавным».

Подростки уже во всем признались и принесли извинения. В отношении двоих парней составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Им грозит штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест на 15 суток. Их подруге-оператору, которая и опубликовала видео в интернете, досталась третья часть той же статьи — ее штраф составит от 30 до 100 тысяч рублей.

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Комментарии (4)

Ivan Ivanovich
Подростки немного неправы, конечно
Но, по моему скромному мнению, все эти газовые горелки, пафосно именуемые Вечными Огнями- давно изжившее себя язычество
Не хватает только дикарей из племени Тумбу- Юмбу, скачущих вокруг костра в соломенных юбках под игру шамана на барабане ...
Владислав М
Интересно, кто больше оскорбил память героев Гражданской войны, подростки прикурившие от огня, или неокапиталисты, присвоившие себе все завоевания этих героев?
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