В Севастополе задержали подростков, прикуривших от Вечного огня. Оператору придется заплатить больше всех

В Севастополе полицейские задержали двоих 16-летних подростков за то, что они прикурили от Вечного огня. Об этом 30 августа вечером сообщили в УМВД по региону.



Сам инцидент произошел накануне вечером возле памятника, посвящённого столетию окончания Гражданской войны. Как выяснили полицейские, двое молодых людей прикуривали, а их ровесница снимала это на видео, «посчитав это забавным».



Подростки уже во всем признались и принесли извинения. В отношении двоих парней составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Им грозит штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест на 15 суток. Их подруге-оператору, которая и опубликовала видео в интернете, досталась третья часть той же статьи — ее штраф составит от 30 до 100 тысяч рублей.

