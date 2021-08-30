Полиция считает, что мужчина на проспекте Солидарности мог погибнуть, порезавшись о бутылку

Стали известны подробности происшествия в Невском районе Петербурга, где 30 августа был найден труп мужчины с резаной раной в районе шеи.
Как рассказал «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах, в данной квартире на проспекте Солидарности живут два брата, один из которых злоупотреблял алкоголем. Именно его тело обнаружил родственник, вернувшись с работы. Пока что полиция считает, что смерть наступила из-за несчастного случая. Погибший мог разбить бутылку, упасть на осколки, порезаться и умереть от потери крови.
Ранее «Фонтанка» писала, что на проспект Солидарности, 7, выехала следственно-оперативная группа после сообщения о мужчине с перерезанным горлом.