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Полиция считает, что мужчина на проспекте Солидарности мог погибнуть, порезавшись о бутылку

Стали известны подробности происшествия в Невском районе Петербурга, где 30 августа был найден труп мужчины с резаной раной в районе шеи.

Как рассказал «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах, в данной квартире на проспекте Солидарности живут два брата, один из которых злоупотреблял алкоголем. Именно его тело обнаружил родственник, вернувшись с работы. Пока что полиция считает, что смерть наступила из-за несчастного случая. Погибший мог разбить бутылку, упасть на осколки, порезаться и умереть от потери крови.

Ранее «Фонтанка» писала, что на проспект Солидарности, 7, выехала следственно-оперативная группа после сообщения о мужчине с перерезанным горлом.

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Комментарии (10)

Never_Mind
После того, как на Володарском мосту потерпевший труп несколько лет назад сам себя ударил несколько раз в грудь, эта новость не кажется необычной. Солидарности - это тоже Невский район? Робяты работают по шаблону?
Аппаратчик мокрой классификации
Какое зверское самоубийство...
zelf
Я о разбитую чашку порезался один раз. Было совсем не здорово. Поэтому верю в такой исход.
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