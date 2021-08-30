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Сотрудники СК и полиции выехали в квартиру на проспекте Солидарности. Поступило сообщение о трупе с перерезанным горлом

Следственно-оперативная группа выехала на сообщение о трупе мужчины с перерезанным горлом в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 августа полиция и сотрудники СК следуют в квартиру на проспекте Солидарности, 7. Там был найден мёртвый мужчина. На возможный криминальный характер смерти указали многочисленные кровавые следы на полу и стенах, а также рана под подбородком.

«Фонтанка» выясняет подробности.

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